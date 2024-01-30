Премии в €1,9 тысячи за работу на ОИ-2024 пообещали полицейским в МВД Франции

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что полицейские получат премии за работу на Олимпийских играх 2024 года.

«С приближением Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года исключительные средства будут выделены на поддержку сотрудников МВД. €1,6 тыс. для тех, кто будет задействован в регионах проведения соревнований, €1,9 тыс. для полицейских, занятых в территориальных службах полиции региона Иль-де-Франс», — написал Дарманен в социальных сетях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко заявил, что спокойно относится к отсутствию возможности поехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.