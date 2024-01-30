Федерация фигурного катания Канады рассмотрит варианты обжалования решения ISU
- РИА Новости
«Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому поводу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения», — говорится в заявлении.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.
Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.