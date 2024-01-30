«Локомотив» исполнит решение РФС и избежит запрета на регистрацию новых игроков

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что столичный клуб выполнит решение Российского футбольного союза (РФС) и избежит вступления в силу действия запрета на регистрацию новых футболистов.

«Фактически обеспечительные меры вступят в силу через 26 дней. Всё это время «Локомотив» сможет регистрировать игроков. При этом мы исполним решение, соответственно, до ограничений дело не дойдёт», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

30 января стало известно, что РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых игроков.

Как сообщается на сайте организации, запрет на «Локомотив» был наложен из-за проблем с расторжением контракта защитника Михаила Иванькова.

Московский клуб обязали выплатить 22-летнему россиянину компенсацию за досрочное расторжение контракта и штраф.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Гилерме пропустят начала второго сбора «Локомотива».