«Локомотив» исполнит решение РФС и избежит запрета на регистрацию новых игроков
- РИА Новости
«Фактически обеспечительные меры вступят в силу через 26 дней. Всё это время «Локомотив» сможет регистрировать игроков. При этом мы исполним решение, соответственно, до ограничений дело не дойдёт», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.
30 января стало известно, что РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых игроков.
Как сообщается на сайте организации, запрет на «Локомотив» был наложен из-за проблем с расторжением контракта защитника Михаила Иванькова.
Московский клуб обязали выплатить 22-летнему россиянину компенсацию за досрочное расторжение контракта и штраф.
Ранее сообщалось, что Дзюба и Гилерме пропустят начала второго сбора «Локомотива».