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Тихонов будет штрафовать футболистов «Енисея» за нецензурную брань

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Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов ввёл штрафы за нецензурную брань для игроков.
Тихонов будет штрафовать футболистов «Енисея» за нецензурную брань
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Размер штрафов — это конфиденциальная информация, но все они идут в общий банк команды», – заявили ТАСС в пресс-службе клуба.

15 января Тихонов подписал контракт с красноярцами на 2,5 года.

После 20 туров Первой лиги «Енисей» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 13 очков.

Ранее Тихонов заявил, что не готов возглавить московский «Спартак».

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