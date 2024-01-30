Тихонов будет штрафовать футболистов «Енисея» за нецензурную брань

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов ввёл штрафы за нецензурную брань для игроков.

«Размер штрафов — это конфиденциальная информация, но все они идут в общий банк команды», – заявили ТАСС в пресс-службе клуба.

15 января Тихонов подписал контракт с красноярцами на 2,5 года.

После 20 туров Первой лиги «Енисей» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 13 очков.

Ранее Тихонов заявил, что не готов возглавить московский «Спартак».