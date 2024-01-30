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As: Мбаппе в ближайшие дни сообщит ПСЖ о решении по будущему

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в ближайшие дни сообщит парижскому клубу о своём решении по будущему.
As: Мбаппе в ближайшие дни сообщит ПСЖ о решении по будущему
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает As, ПСЖ не делал 25-летнему французу предложения о продлении контракта, но попросил ответить, хочет ли остаться в клубе или нет.

По информации источника, если нападающий захочет остаться, начнутся переговоры о продлении соглашения, которое рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реал Мадрид».

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