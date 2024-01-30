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Чайковская назвала позорным решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ-2022

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Чайковская назвала позорным решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ-2022
  • AP
  • © Jeff Roberson

«Решение позорное! И в случае с Камилой Валиевой, и в случае с медалями. Единственное, что могу сказать: позор!» — цитирует Чайковскую «СЭ».

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.

Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады.

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