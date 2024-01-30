Чайковская назвала позорным решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ-2022
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«Решение позорное! И в случае с Камилой Валиевой, и в случае с медалями. Единственное, что могу сказать: позор!» — цитирует Чайковскую «СЭ».
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.
Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее Наталья Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады.