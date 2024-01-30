Тренер СКА Ротенберг назвал Путина одним из лучших лидеров России за всю историю

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах.

«Это огромная честь и ответственность для меня лично. Я всегда поддерживал и продолжаю горячо поддерживать Владимира Владимировича. Он был и остаётся примером для меня и в жизни, и в управленческой деятельности, и в спорте», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Тренер СКА назвал Путина одним из лучших лидеров России за всю историю.

«Благодаря Владимиру Владимировичу Россия сохраняет суверенитет и пользуется уважением во всём мире. Он мой земляк, к тому же искренне любит хоккей и активно участвует в его развитии. Благодаря его поддержке национальная команда выиграла Олимпиаду и множество других международных турниров. Буду делать всё от меня зависящее, чтобы и эта избирательная кампания завершилась его уверенной победой. Не сомневаюсь, что граждане России снова выберут лучшего кандидата в президенты. Вместе победим!» — заявил он.

28 января президент России посетил вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко новую арену СКА в сопровождении Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее Ротенберг заявил, что СКА обыграл ярославский «Локомотив» благодаря инструкциям Путина.