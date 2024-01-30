Хоккеист СКА Никишин признался, что было волнительно перед встречей с Путиным
«Владимир Владимирович показался народным человеком. Было очень волнительно, но президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом», – заявил Никишин на пресс-конференции.
По словам защитника, президенту понравилась «СКА Арена».
«Пообещал, что ещё приедет туда», – сказал он.
Встреча проходила в Ледовом дворце и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Перед игрой Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили новую арену СКА в сопровождении главного тренера команды Романа Ротенберга, гендиректор клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее Ротенберг заявил, что СКА обыграл «Локомотив» благодаря инструкциям Путина.