Хоккеист СКА Никишин признался, что было волнительно перед встречей с Путиным

Защитник и капитан петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путином перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«Владимир Владимирович показался народным человеком. Было очень волнительно, но президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом», – заявил Никишин на пресс-конференции.

По словам защитника, президенту понравилась «СКА Арена».

«Пообещал, что ещё приедет туда», – сказал он.

Встреча проходила в Ледовом дворце и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Перед игрой Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили новую арену СКА в сопровождении главного тренера команды Романа Ротенберга, гендиректор клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Ротенберг заявил, что СКА обыграл «Локомотив» благодаря инструкциям Путина.