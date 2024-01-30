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ISU лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года

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Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года.
ISU лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Теперь новой чемпионкой Европы стала Анна Щербакова, а Александра Трусова — серебряной призёркой, бронза у бельгийки Луны Хендрикс.

Данное решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Валиевой.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. К тому моменту Валиева также одержала победу на чемпионате Европы, проходившем в январе 2022-го.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.

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