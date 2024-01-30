МОК: дело Валиевой подтверждает важность рассмотрения роли окружения в допинговых случаях

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Этот случай и его обстоятельства являются ещё одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах. Если спортсмены несовершеннолетние, то они ещё больше зависят от своего окружения», — цитирует представителя МОК ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми стали США, третьей — Япония.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.