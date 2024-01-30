DC: телефонный разговор между Мбаппе и Пересом завершился на позитивной ноте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

По информации Defensa Central, в начале января между игроком и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом состоялся телефонный разговор. Отмечается, что глава сливочных услышал от Мбаппе те слова, которые ждал.

В нынешнем сезоне француз забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале».