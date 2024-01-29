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Леонова — о дисквалификации Валиевой: сколько бы мы ни боролись, ничего бы не вышло

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Серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Алёна Леонова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я не удивлена этому вообще. Это вполне ожидалось. Сколько бы мы ни боролись, ничего бы не получилось в этом деле, к сожалению. Мы сейчас для всего мира и всех других фигуристов — нежелательная конкуренция», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Она также подчеркнула, что это было показательное решение.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее в ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января.

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