Директор «Твенте» — о переходе Угальде в «Спартак»: вести дела с Россией не очень приятно

Арнольд Бруггинк, технический директор «Твенте» высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Клубу задают вопросы о ведении бизнеса с Россией, какая позиция на это у «Твенте»? Мы бы предпочли вообще не отпускать игрока. Конечно, вести бизнес с Россией не очень приятно, но игрок очень хотел уйти, и тогда нужно искать решение. Кроме того, московский «Спартак» не находится в санкционном списке», — приводит слова Бруггинка официальный сайт клуба.

29 января московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер Угальде в московский клуб.