Мишин — о дисквалификации Валиевой: я с сожалением узнал об этом

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я с сожалением узнал об этом. Больше ничего говорить не хочу», — приводит слова Мишина «РБ Спорт».

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее в ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января.