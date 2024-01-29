Булыкин: переход Игнатьева в «Железничар» — это два шага назад

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда Ивана Игнатьева в боснийский «Железничар».

«Я думаю, что переход Игнатьева в «Железничар» — это два шага назад. Но если он хочет играть в Европе, то, может быть, и правильно поступил. Вряд ли он думал о высокой зарплате. Думаю, он хочет там заиграть и, возможно, поехать куда-то дальше», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий отправился в Сербию, чтобы заключить соглашение с «Железничаром».

По информации источника, соглашение с россиянином будет рассчитано на полгода.

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с игроком.

Игнатьев перешёл в южный клуб летом 2023 года. В сезоне-2023/24 25‑летний игрок забил два мяча и отдал результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Ранее Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и с Кипра.