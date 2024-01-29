Устюгов планирует принять участие в ближайшем этапе Кубка России в Тюмени

Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Сергей Устюгов хочет принять участие в шестом этапе Кубка России в Тюмени.

Об этом сообщается в Telegram-канале спортсмена.

Спортсмен пропустил пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января. Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады в Тюмени пройдёт 9—18 февраля.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможное участие российских спортсменов в Олимпиаде.