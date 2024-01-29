RT в Telegram
Подпишись

Устюгов планирует принять участие в ближайшем этапе Кубка России в Тюмени

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Сергей Устюгов хочет принять участие в шестом этапе Кубка России в Тюмени.
Устюгов планирует принять участие в ближайшем этапе Кубка России в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале спортсмена.

Спортсмен пропустил пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января. Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады в Тюмени пройдёт 9—18 февраля.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможное участие российских спортсменов в Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить