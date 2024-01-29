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Гришин: €14 млн за Скопинцева в «Зените» — приличный перебор

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в «Зенит».
Гришин: €14 млн за Скопинцева в «Зените» — приличный перебор
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Это рынок: одни просят €14 млн, другие дают €6 млн и будут сходиться на какой-то другой сумме, потому что такая цена от «Динамо» за Скопинцева — приличный перебор», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, личные условия с футболистом уже согласованы. «Зенит» готов обеспечить Скопинцева зарплатой, которая составит €1,4 млн в год. 

По информации источника, «Динамо» планирует выручить за футболиста €14 млн.

В сезоне-2023/24 защитник провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.

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