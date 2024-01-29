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Сенников считает Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками в РПЛ

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников рассказал, что считает нападающего «Краснодара» Никиту Кривцова и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова самыми талантливыми игроками в РПЛ.
Сенников считает Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Самый талантливый футболист в РПЛ? Сейчас все хвалят Кривцова из «Краснодара». В «Спартаке» есть Литвинов, который может стать большим футболистом. Хорошо, что развиваются академии, из которых выходят такие игроки», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Литвинов провёл за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне форвард краснодарского клуба принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение Кривцова с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Фулхэме» опровергли слухи об интересе к Кордобе.

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