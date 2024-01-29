РУСАДА дисквалифицировало вратаря «Синары» на три месяца за каннабиноиды
Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о дисквалификации вратаря мини-футбольного клуба «Синара» Ивана Ишкова за обнаруженные в его пробе каннабиноиды.
- РИА Новости
Срок отстранения составляет три месяца.
Дисквалификация будет отсчитываться с 9 ноября 2023 года и завершится 8 февраля 2024-го.
Ранее сообщалось, что вратаря мини-футбольного клуба «Синара» Ишкова дисквалифицировали за допинг.
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