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РУСАДА дисквалифицировало вратаря «Синары» на три месяца за каннабиноиды

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Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о дисквалификации вратаря мини-футбольного клуба «Синара» Ивана Ишкова за обнаруженные в его пробе каннабиноиды.
РУСАДА дисквалифицировало вратаря «Синары» на три месяца за каннабиноиды
  • РИА Новости

Срок отстранения составляет три месяца.

Дисквалификация будет отсчитываться с 9 ноября 2023 года и завершится 8 февраля 2024-го.

Ранее сообщалось, что вратаря мини-футбольного клуба «Синара» Ишкова дисквалифицировали за допинг.

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