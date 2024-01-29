РУСАДА дисквалифицировало вратаря «Синары» на три месяца за каннабиноиды

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о дисквалификации вратаря мини-футбольного клуба «Синара» Ивана Ишкова за обнаруженные в его пробе каннабиноиды.

РИА Новости