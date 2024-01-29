ДР Конго обыграла Египет по пенальти и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Египта потерпела поражение от команды ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-д’Ивуаре.

Встреча на стадионе в Сан-Педро завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались «Леопарды».

В составе победителей в игровое время мяч забил Мешак Элиа (37-я минута). У проигравших отличился Мостафа Мохамед (45 + 1, пенальти). Красную карточку получил Мохамед Хамди (97-я).

Для выявления победителя командам пришлось пробить по девять раз с 11-метровой отметки.

ДР Конго в четвертьфинале сыграет 2 февраля с Гвинеей на Национальном стадионе Кот-д’Ивуара в Абиджане.

Ранее сообщалось, что Нигерия победила Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки по футболу.





