«Барселона» пропустила пять мячей на своём поле в Примере впервые за 61 год
27-кратные чемпионы Испании потерпели поражение в матче 22-го тура от «Вильярреала» (3:5), пропустив пять мячей на своём поле в Примере впервые за 61 год.
В последний раз «Барселона» пропустила пять голов дома в матче с «Реалом» (1:5) в январе 1963-го.
«Вильярреал» набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе «Барселоны» 44 очка и третья позиция.
Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля».