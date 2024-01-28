«Барселона» пропустила пять мячей на своём поле в Примере впервые за 61 год

Каталонская «Барселона» повторила антирекорд в чемпионате Испании по футболу 1963 года.

27-кратные чемпионы Испании потерпели поражение в матче 22-го тура от «Вильярреала» (3:5), пропустив пять мячей на своём поле в Примере впервые за 61 год.

В последний раз «Барселона» пропустила пять голов дома в матче с «Реалом» (1:5) в январе 1963-го.

«Вильярреал» набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе «Барселоны» 44 очка и третья позиция.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля».