Лаврентьев: я был готов умереть за победу на Гран-при по дзюдо в Португалии
«Я очень устал останавливаться в двух-трёх шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу», — цитирует Лаврентьева ТАСС.
По словам спортсмена, полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для него как настоящий финал.
«Терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день», — добавил Лаврентьев.
Сборная России выступает на этапе Гран-при в Португалии в нейтральном статусе.
Дзюдоист из России в финальной схватке в весовой категории до 73 кг победил испанца Сальвадора Касеса Року.
Ранее дзюдоист Яго Абуладзе завоевал золото Гран-при Португалии.