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Лаврентьев: я был готов умереть за победу на Гран-при по дзюдо в Португалии

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Россиянин Данил Лаврентьев признался, что долго шёл к победе на престижных международных соревнованиях по дзюдо.

«Я очень устал останавливаться в двух-трёх шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу», — цитирует Лаврентьева ТАСС.

По словам спортсмена, полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для него как настоящий финал.

«Терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день», — добавил Лаврентьев.

Сборная России выступает на этапе Гран-при в Португалии в нейтральном статусе.

Дзюдоист из России в финальной схватке в весовой категории до 73 кг победил испанца Сальвадора Касеса Року.

Ранее дзюдоист Яго Абуладзе завоевал золото Гран-при Португалии.

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