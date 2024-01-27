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Заварзин: «Спартак» попадёт в тройку в РПЛ, если купит Угальде

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белым стоит приобрести у «Твенте» нападающего Манфреда Угальде.

«Если бы у «Спартака» не было денег, они бы не покупали таких дорогих футболистов. Тренер посчитал, что эту позицию необходимо усилить. «Спартак» попадет в тройку, если купит Угальде», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

По его мнению, форвард Александр Соболев должен будет справиться с конкуренцией.

«Он будет просто выходить на поле и делать свою работу. Тренер же будет ставить Угальде, так как потом его надо продать», — добавил Заварзин.

По информации СМИ, 21-летний нападающий из Коста-Рики подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде забил девять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

Ранее Александр Мостовой назвал огромным риском возможный переход Угальде в московский «Спартак» за €15 млн.

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