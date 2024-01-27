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Журналист De Telegraaf: сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс считает, что в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов.
Журналист De Telegraaf: сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов
  • РИА Новости

«На мой взгляд, сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов. ПСВ и «Фейеноорд» — команды очень высокого уровня на данный момент, но в целом чемпионат России сильнее», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее британский журналист Пол Браун заявил, что отсутствие российских клубов в еврокубках никак не влияет на их качество.

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