Журналист De Telegraaf: сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс считает, что в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов.

«На мой взгляд, сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов. ПСВ и «Фейеноорд» — команды очень высокого уровня на данный момент, но в целом чемпионат России сильнее», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее британский журналист Пол Браун заявил, что отсутствие российских клубов в еврокубках никак не влияет на их качество.