Рианчо: дело Промеса — удар по репутации «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.

«Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Безусловно, дело Промеса — удар по репутации «Спартака». Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата.

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор Промесу по делу о контрабанде наркотиков 14 февраля.