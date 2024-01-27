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Представитель Захаряна: у него уже была травма, а сейчас только усугубилась

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Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал травму клиента в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».
Представитель Захаряна: у него уже была травма, а сейчас только усугубилась
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретённая травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займёт восстановление», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте встречи.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захаряна пришлось заменить из-за растяжения лодыжки.

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