Представитель Захаряна: у него уже была травма, а сейчас только усугубилась
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретённая травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займёт восстановление», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».
Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте встречи.
Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захаряна пришлось заменить из-за растяжения лодыжки.