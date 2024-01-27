Защитник «Зенита» Нино: я всегда восхищался Гвардиолой как тренером

Защитник «Зенита» Нино высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Я всегда восхищался Гвардиолой как тренером. Мне кажется, он вообще постоянно в процессе и благодаря этому переизобретает футбол, придумывает в нём какие-то новые механизмы, связи, которых не существовало раньше. Ну и на поле, на практике выяснилось, что против его команды играть очень сложно», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе форварда Матео Кассьерры в Саудовскую Аравию.