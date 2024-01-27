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Ван Дейк — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»: это тяжело принять

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о решении главного тренера Юргена Клоппа покинуть свой пост по окончании сезона.
Ван Дейк — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»: это тяжело принять
  • AP
  • © Jon Super

«Это тяжело принять, потому что тренер так много значит для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял решение за себя и свою семью. Это всегда непросто, и это определённо тот случай», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Гвардиола пошутил, что будет спать лучше после ухода Клоппа из «Ливерпуля».

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