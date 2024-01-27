Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что российские спортсмены не будут принимать участие в Олипиаде-2024.

«Международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и претендуют на общемировой статус, но предпочитают политические решения для отбора своих участников, очень быстро потеряют свой вес и значение в мире спорта. Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути», — написал он в социальных сетях.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме России Евгений Ревенко заявил, что МОК разрушает олимпийское движение, будучи инструментом американской политики.