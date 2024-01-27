«Крылья Советов» объявили о создании второй команды

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение создать вторую команду.

«Крылья Советов — 2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ», — говорится в сообщении.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее Осинькин признался, что заедает стресс.