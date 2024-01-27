Тренер ЦСКА Якубов: я не первый год в хоккее в роли тренера, поэтому всё нормально

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался о состоянии главного тренера армейского клуба Сергея Фёдорова.

«Сергей Викторович ещё температурит, мы сегодня созванивались после утренней раскатки, обсудили рабочие моменты, но во время матча связь не держали. А как я себя чувствую? Ну я не первый год в хоккее в роли тренера, поэтому всё нормально, спасибо», — цитирует Якубова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что СКА нанёс поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

СКА набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Металлург» победил «Адмирал» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ.