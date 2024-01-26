Губерниев — о Медведеве: Большой шлем должен покориться Даниилу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после победы Даниила Медведева над Александром Зверевым из Германии в полуфинале Открытого чемпионата Австралии заявил, что россиянин находится в расцвете своих теннисных сил.

«Поэтому он в каждом турнире способен дойти до максимума, в том числе и выиграть титул. Он в числе лучших теннисистов мира. Против любого игрока Медведев способен победить. Поэтому я не удивлён его победе, он хороший спортсмен. Большой шлем должен ему покориться», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира составляет более $57,8 млн.

Ранее заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от финального матча Медведева с Синнером на Открытом чемпионате Австралии.





