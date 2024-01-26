Тарпищев считает, что Медведеву будет сложно восстановиться к матчу с Синнером
- AP
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«Оба уставшие были, и Медведев начал хуже, внимание прыгало. Вработался к третьему сету, в начале [матча] у него катастрофа была совсем. То, что выиграл, — это случай. Особенно четвёртый сет», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Тарпищева настораживает, что Медведев уже сыграл почти двадцать один с половиной час.
«Нервная нагрузка была сумасшедшая. Конечно, если думать о будущем, восстановиться сложно после такого», — заключил глава ФТР.
27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.
В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Ранее заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от финального матча Медведева с Синнером на Открытом чемпионате Австралии.