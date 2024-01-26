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«Торпедо» стало шестым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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Нижегородское «Торпедо» в гостях потерпело поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Торпедо» стало шестым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с Урала.

В составе победителей шайбы забросил Брукс Мэйсек (31-я, 65-я минуты). У проигравших отличился Максим Летунов (23-я).

«Торпедо» обеспечило выход в плей-офф после поражения подмосковного «Витязя» от «Сочи» со счётом 2:3.

Команда Игоря Ларионова набрала 68 очков и уже не опустится ниже восьмого места в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Металлург» победил «Адмирал» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ.

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