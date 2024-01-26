ТРК «Старт» отстранил от работы на матчах Лиги ВТБ комментатора Шестопалова

Руководство Единой лиги ВТБ по баскетболу и ТРК «Старт» приняли решение отстранить комментатора матча ЦСКА — «Пари НН» Виктора Шестопалова за проявление эмоций болельщика.

«ТРК «Старт» и Лига ВТБ ежегодно прилагают много усилий, чтобы болельщики и ТВ-зрители могли насладиться баскетбольными матчами и испытать весь спектр эмоций вместе с профессиональными комментаторами», — цитирует генерального продюсера ТРК «Старт» Владимира Широкова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в игре ЦСКА — «Пари НН» комментатор проявил непрофессионализм и не следовал главному правилу — оставаться нейтральным и не высказывать симпатии к одной из команд.

«Будет проведена соответствующая работа, чтобы матчи с подобной развязкой оставались в памяти болельщиков Лиги ВТБ и ТРК «Старт» как яркое и запоминающееся событие», — добавил Широков.

ЦСКА одержал победу над «Пари НН» со счётом 104:96.

Ранее сообщалось, что Никита Курбанов вернётся к тренировкам с ЦСКА после дисквалификации за кокаин.