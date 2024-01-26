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Выпавшего с десятого этажа бойца Зайналова перевели в обычную палату

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Виталий Тарасов, менеджер выпавшего из окна многоэтажки Магомеда Зайналова, рассказал о самочувствии бойца по смешанным единоборствам.
Выпавшего с десятого этажа бойца Зайналова перевели в обычную палату
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

«Магомеда перевели в обычную палату. Состояние прежнее, ему предстоят операции. В ближайшее время он выйдет на связь и сам даст комментарий по ситуации. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».

Сообщалось, что Зайналов упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону. 2 февраля у Эдуарда Кузьминова с Зайналовым должен был состояться бой.

Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу Андрей Стоцкий подвергся нападению в Челябинске.





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