Выпавшего с десятого этажа бойца Зайналова перевели в обычную палату

Виталий Тарасов, менеджер выпавшего из окна многоэтажки Магомеда Зайналова, рассказал о самочувствии бойца по смешанным единоборствам.

«Магомеда перевели в обычную палату. Состояние прежнее, ему предстоят операции. В ближайшее время он выйдет на связь и сам даст комментарий по ситуации. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».

Сообщалось, что Зайналов упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону. 2 февраля у Эдуарда Кузьминова с Зайналовым должен был состояться бой.

Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу Андрей Стоцкий подвергся нападению в Челябинске.











