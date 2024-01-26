Зеленов: «Спартак» не предлагал перенос матчей РПЛ на начало марта
- РИА Новости
«Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения, разумной опцией было бы перенести дерби на 9—10 апреля, регламент это позволяет. Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23—25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант», — цитирует Зеленова «РБ Спорт».
«Спартак» и «Зенит» голосовали против переноса матча 21-го тура РПЛ из-за президентских выборов.
Общее собрание РПЛ 26 января проголосовало за перенос игр. Матчи состоятся с 23 по 25 апреля 2024 года.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
Ранее сообщалось, что РПЛ не будет переносить матч ЦСКА — «Спартак» из-за выборов президента России.