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СЭ: Угальде может сегодня вылететь в Москву на медосмотр в «Спартаке»

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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о возможном переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».
СЭ: Угальде может сегодня вылететь в Москву на медосмотр в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра», — приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

По информации источника, нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов выступил против перехода Угальде в «Спартак».

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