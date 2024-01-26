СЭ: Угальде может сегодня вылететь в Москву на медосмотр в «Спартаке»
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«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра», — приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».
По информации источника, нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Угальде забил девять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.
Ранее экс-игрок сборной Нидерландов выступил против перехода Угальде в «Спартак».