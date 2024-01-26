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Синнер: Медведев и Зверев — невероятные игроки, буду смотреть их матч

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Вышедший в финал Открытого чемпионата Австралии 2024 года итальянец Янник Синнер заявил, что будет смотреть второй полуфинал турнира, в котором определится его соперник в решающем матче.
Синнер: Медведев и Зверев — невероятные игроки, буду смотреть их матч
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

«Конечно, буду смотреть матч. Медведев и Зверев — невероятные игроки. Они уже столько раз встречались. Будет интересно. Саша вернулся на 100%, великолепно играет, как и Даниил», — сказал Синнер после матча.

Итальянец одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты.

Таким образом, в решающем матче Australian Open Синнер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее сообщалось, что Синнер прервал серию Джоковича из 33 побед на Australian Open.

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