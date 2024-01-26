Синнер: Медведев и Зверев — невероятные игроки, буду смотреть их матч
- AP
- © Asanka Brendon Ratnayake
«Конечно, буду смотреть матч. Медведев и Зверев — невероятные игроки. Они уже столько раз встречались. Будет интересно. Саша вернулся на 100%, великолепно играет, как и Даниил», — сказал Синнер после матча.
Итальянец одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты.
Таким образом, в решающем матче Australian Open Синнер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).
Ранее сообщалось, что Синнер прервал серию Джоковича из 33 побед на Australian Open.