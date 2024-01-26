Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Australian Open
- AP
- © Louise Delmotte
Итальянец одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты.
Таким образом, в решающем матче Australian Open Синнер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).
Напомним, что Джокович является действующим победителем турнира. Он не проигрывал на Australian Open с 2018 года.
Ранее Владимир Камельзон заявил, что считает Зверева российским теннисистом.