Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Australian Open

Итальянец Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Итальянец одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты.

Таким образом, в решающем матче Australian Open Синнер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Напомним, что Джокович является действующим победителем турнира. Он не проигрывал на Australian Open с 2018 года.

Ранее Владимир Камельзон заявил, что считает Зверева российским теннисистом.