Ольховский: психологически Зверев удобнее для Медведева

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниил Медведев в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года должен будет обыграть Александра Зверева.

«Может быть, психологически Зверев удобнее для Медведева. Но он обладает хорошей подачей, и, если она пойдёт, Дане будет тяжело. Но Даня превосходит Александра в психологии. В решающие моменты иногда у Зверева происходят необъяснимые, если не провалы, то не так он играет остро и надёжно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что российский теннисист, наоборот, в решающие моменты собирается.

«Именно это может сыграть решающую роль в полуфинальном матче между ними», — добавил Ольховский.

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4.

Ранее сообщалось, что Морозова считает, что у Медведева больше шансов на выход в финал Australian Open, чем у его соперника Зверева.











