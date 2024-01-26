Ольховский: психологически Зверев удобнее для Медведева
«Может быть, психологически Зверев удобнее для Медведева. Но он обладает хорошей подачей, и, если она пойдёт, Дане будет тяжело. Но Даня превосходит Александра в психологии. В решающие моменты иногда у Зверева происходят необъяснимые, если не провалы, то не так он играет остро и надёжно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».
При этом он подчеркнул, что российский теннисист, наоборот, в решающие моменты собирается.
«Именно это может сыграть решающую роль в полуфинальном матче между ними», — добавил Ольховский.
В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4.
Ранее сообщалось, что Морозова считает, что у Медведева больше шансов на выход в финал Australian Open, чем у его соперника Зверева.