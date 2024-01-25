Российский гимнаст Артур Далалоян объяснил, почему решил приобрести загородный дом.

«Мы с женой и детьми провели это лето в Москве и поняли, что нам нереально сильно хочется дачу. Нужно загородное жильё, куда смогли бы выезжать все вместе и просто насладиться природой, отдохнуть. Такую цель на год себе ставили и совсем недавно решились на этот шаг. Сейчас занимаемся ремонтом. Думаю, к майским праздникам у нас уже будет дом.

На самом деле это давняя мечта. И вот сейчас наконец решили её осуществить. Плюс ко всему отдыхать за границей теперь стало очень дорого. Тем более семья большая. Поэтому мы решили поступить так», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян рассказал, что с семьёй очень много путешествует.