Первые международные Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта

Первые международные Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

На них будет представлена 21 инновационная дисциплина в концепции фиджитал, объединяющей классический и цифровой спорт. Участникам Игр предстоит продемонстрировать свое мастерство как на реальных аренах, так и в виртуальном пространстве. Борьбу за награды и внушительный призовой фонд поведут более 2000 спортсменов и киберспортсменов из 100 стран мира, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Казань славится своими аренами и своим гостеприимством. Именно поэтому она выбрана в качестве столицы первых Игр Будущего. Соревнования примут девять площадок в разных частях города и в Иннополисе. Болельщики, участники и гости Игр Будущего имеют отличную возможность насладиться великолепной спортивной инфраструктурой, потрясающей архитектурой и великой историей Казани.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство пока не договорилось с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) об изменении лимита на легионеров.