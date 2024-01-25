Капера: «Аль-Иттихад» рассматривает Кассьерру в качестве замены Бензема

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Аль-Иттихад».

Как сообщает журналист Хулиан Капера, в клубе из Саудовской Аравии рассматривают Кассьеру в качестве замены Кариму Бензема.

Отмечается, что «Аль-Шабаб» также интересуется игроком.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Зените» назвали возможный уход Кассьерры пустыми слухами.