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Тарпищев передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев передаст первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии.
Тарпищев передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии
  • Gettyimages.ru

«Приглашение теннисисту Новаку Джоковичу от РФС будет передано через Шамиля Тарпищева», — приводит заявление службы коммуникации РИА Новости.

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Баринов считает сборную Сербии по футболу суперсоперником для России.

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