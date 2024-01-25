Тарпищев передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев передаст первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Приглашение теннисисту Новаку Джоковичу от РФС будет передано через Шамиля Тарпищева», — приводит заявление службы коммуникации РИА Новости.

20 декабря стало известно, что сборные России и Сербии достигли договорённости о проведении товарищеского матча. Игра состоится в марте 2024 года в одном из российских городов.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Баринов считает сборную Сербии по футболу суперсоперником для России.