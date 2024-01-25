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«Чемпионат»: трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате

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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян не перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».
«Чемпионат»: трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», трансфер 24-летнего армянина сорвался из-за расхождений по зарплате.

По информации источника, защитник хотел получать в петербургском клубе около €2 млн.

Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна может сорваться.

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