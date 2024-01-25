«Чемпионат»: трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», трансфер 24-летнего армянина сорвался из-за расхождений по зарплате.
По информации источника, защитник хотел получать в петербургском клубе около €2 млн.
Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна может сорваться.