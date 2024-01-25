РИА Новости: ISU хочет упростить программы фигуристов

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) хочет упростить программы фигуристов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, планируется сократить количество прыжков в произвольной программе у одиночников с семи до шести. В парном катании предлагают убрать одну из обязательных поддержек и сольный прыжок.

Отмечается, что благодаря этому решению фигурное катание хотят сделать более артистическим видом спорта.

Предложение рассмотрят на конгрессе ISU, ближайших из которых состоится с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Татьяна Тарасова дала оценку уровню фигурного катания в России и мире.