RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: ISU хочет упростить программы фигуристов

Короткая ссылка
Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) хочет упростить программы фигуристов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, планируется сократить количество прыжков в произвольной программе у одиночников с семи до шести. В парном катании предлагают убрать одну из обязательных поддержек и сольный прыжок.

Отмечается, что благодаря этому решению фигурное катание хотят сделать более артистическим видом спорта.

Предложение рассмотрят на конгрессе ISU, ближайших из которых состоится с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Татьяна Тарасова дала оценку уровню фигурного катания в России и мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить