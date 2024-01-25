Marca: дело о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо будет рассмотрено в суде
- Gettyimages.ru
В постановлении говорится, что «поцелуй не был совершён по обоюдному согласию», сообщает Marca.
Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах.
Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.
Ранее Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу Луиса Рубиалеса.