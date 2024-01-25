Бобан решил покинуть УЕФА из-за желания Чеферина увеличить президентский срок

Глава футбольного департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ушёл со своего поста.

Он заявил, что принял это решение в знак протеста против действий президента организации Александера Чеферина, который планирует внести поправки к уставу УЕФА и обнулить первый президентский срок.

«После того как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы и продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.

Если бы согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошёл против принципов и ценностей, в которые глубоко верю», — говорится в его сообщении.

Бобан был членом УЕФА с 2021 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.

Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России.