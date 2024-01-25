Бобан решил покинуть УЕФА из-за желания Чеферина увеличить президентский срок
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Он заявил, что принял это решение в знак протеста против действий президента организации Александера Чеферина, который планирует внести поправки к уставу УЕФА и обнулить первый президентский срок.
«После того как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы и продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.
Если бы согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошёл против принципов и ценностей, в которые глубоко верю», — говорится в его сообщении.
Бобан был членом УЕФА с 2021 года.
Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.
Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России.