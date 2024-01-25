Федотов планирует давать Давиле большей игровой практики во второй части сезона

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о недовольстве чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы игровым временем в первой части сезона.

«Послушайте, тут можно просто разобраться. Пока регулировали финансовые вопросы, прошёл месяц‑полтора, Давила в это время не тренировался и потерял форму. Когда Виктор её набрал, то дал ЦСКА результат в виде гола и голевой передачи, но потом уехал в национальную команду. Вернулся в предыгровой день и не попал в заявку, потому что болел. Организм достаточно сложно переносит акклиматизационные моменты, поэтому ему снова пришлось набирать форму. Когда вернулся, этот небольшой промежуток времени он провёл эффективно», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Тренер заявил, что планирует чаще выпускать 26-летнего чилийца на поле.

«Нынешние сборы показывают, что Давила полезен, эффективен в завершающей фазе, игровик, с интеллектом, с поставленным ударом и пасом. Думаю, играть весной Виктор будет больше», — сказал он.

В нынешнем сезоне Давила забил три гола и отдал две голевые передачи в 15 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил столичное «Торпедо» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).